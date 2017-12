Les internautes prêts pour le Black Friday et Cyber Monday

Le Black Friday et Cyber Monday sont devenus incontournables sur internet. 79% des internautes sont bien décidés cette année encore à profiter du Black Friday et du Cyber Monday. Des évènements qui, pour une très large majorité d'entre eux, riment avec internet. En effet, 86% des intentionnistes déclarent qu'ils feront leurs achats sur internet et 48% en magasin.

Pour plus de la moitié des internautes (51%), ces deux journées promotionnelles ne seront pas une nouveauté : ils ont déjà eu l'occasion d'acheter sur internet pendant cette période. La mode-textile arrive en tête des produits ciblés pendant Black Friday et Cyber Monday (49%). Les internautes envisagent de dépenser en moyenne 187€ au total pour leurs achats on line sur ces deux journées.

"Black Friday et Cyber Monday se sont imposés en très peu de temps comme des rendez-vous incontournables pour les consommateurs, au même titre que les soldes, explique Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Comme pour ces derniers, les acheteurs se tournent de plus en plus vers internet et plus précisément vers leur mobile. Près d'un cyberacheteur sur deux compte utiliser son mobile pour repérer et/ou profiter des offres proposées dans le cadre de ces journées promotionnelles, preuve que le mobile est en passe de devenir un outil majeur dans nos modes de consommation."

Un événement qui s'installe auprès des Français



Présents lors des résultats du baromètre sur les ventes internet au troisième trimestre de la Fevad, Emmanuel Grenier, président-directeur général de Cdiscount, et Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC confirment que le Black Friday s'installe durablement auprès des Français. Démarré depuis le vendredi 17 novembre, l'événement dure une semaine chez l'e-commerçant." Le Black Friday nous permet de réaliser un chiffre d'affaires très important avec 6 à 7 millions de visiteurs le jour du Black Friday et ce une heure seulement après le lancement de la journée, souligne-t-il. L'an dernier, la journée a été historique avec un chiffre d'affaires plus conséquent que la première journée des soldes de janvier."

Chez LDLC, le Black Friday marque le début de la saison incontournable. "Nous constatons que nous avons des visites multipliées par 5 pour les produits mis en avant lors de cette journée promotionnelle. Le Black Friday permet une nouvelle répartition dans l'envoi des colis durant cette période des fêtes de fin d'année", explique Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC. Une logistique doublée pour les deux e-marchands avec 50 à 80 personnes pour LDLC et 1 800 personnes pour Cdiscount.

Méthodologie :

Sondage réalisé entre les 23 octobre et 3 novembre 2017 auprès de 3 059 internautes âgés de 15 ans et plus sur leurs intentions d'achat en ligne.