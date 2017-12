Les pharmaciens peuvent à nouveau vendre des médicaments sans ordonnance sur Doctipharma

Les pharmaciens d'officine utilisant la plateforme de vente en ligne de médicaments Doctipharma et ayant obtenu l'autorisation de leur Agence régionale de santé peuvent de nouveau procéder à la vente en ligne de remèdes sans ordonnance.

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2017, la Cour d'appel de Versailles a en effet infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2016, qui avait déclaré illicite le site Doctipharma.fr en tant que solution technique déployée auprès des pharmaciens d'officine souhaitant éditer et exploiter un site de vente en ligne de médicaments sans ordonnance.

La plateforme recense 15000 références de parapharmacie vendues et expédiées directement par les pharmaciens eux-mêmes, à partir des stocks présents dans leur officine.

Stéphanie Barré, directrice générale de Doctipharma, déclare: "Cet arrêt est historique. Nous sommes extrêmement satisfaits de cette décision éclairée et motivée, qui illustre bien la légalité de notre offre et la mission de Doctipharma: accompagner les pharmaciens dans la digitalisation de leur métier. Doctipharma leur donne les moyens d'exercer leur activité sur Internet dans le cadre fixé par la réglementation. Ainsi, Doctipharma permet aux patients d'accéder simplement et de façon sécurisée à une large offre de produits de santé."