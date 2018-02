Les start-up S4M et Kairos Fire s'associent dans le retail

S4M, spécialisé dans le drive-to-store, annonce une nouvelle intégration avec Kairos Fire, une start-up française tiers de confiance sur le calcul de l'impact en magasin des campagnes médias. Grâce aux balises Beacon, l'évaluation de l'impact de la publicité mobile en magasin devient fiable au mètre près dans tous les types de points de vente, notamment les centres commerciaux et les corners de grands magasins.

"S4M et Kairos Fire poursuivent un objectif commun : faire progresser la publicité en ligne grâce à la donnée la plus fiable possible tout en respectant la vie privée des utilisateurs, par anticipation des règlements RGPD, explique Guillaume Tassetto, fondateur de Kairos. La force de la plateforme Kairos Fire repose non seulement sur la maîtrise du Beacon mais aussi sur un solide réseau d'applications premium en France qui nous permet de collecter la donnée la plus fiable du marché. C'est une rupture majeure qui va impacter très positivement l'effet de la publicité digitale."



Mesurer l'impact d'une campagne publicitaire



S4M a développé FUSIO by S4M, la première plateforme publicitaire self-service dédiée au drive-to-store. Avec en ligne de mire une prérogative : garantir une parfaite impartialité à ses utilisateurs. Les visites en points de vente physiques sont donc comptabilisées via des mesureurs tiers, intégrés à FUSIO by S4M.



Ce spécialiste de la mesure de trafic en magasin installe ainsi des boitiers Beacon en points de vente et a développé un important réseau d'applications partenaires. Lorsqu'un utilisateur donne son consentement pour partager sa géolocalisation avec une de ces applications et entre dans un point de vente avec son Bluetooth activé (par défaut sur les OS Apple et bientôt Android), la plateforme développée par Kairos Fire reconnaît l'identifiant publicitaire de son smartphone.



Cet identifiant, respectant l'anonymat du mobinaute, permet de mesurer l'impact de la campagne publicitaire, en comparant le trafic en magasin issu des personnes exposées au message publicitaire et celui des mobinautes non-exposés à la campagne. La plateforme Kairos Fire offre la possibilité de calculer le temps passé en magasin des consommateurs exposés au message publicitaire ainsi que les nouveaux visiteurs générés par la campagne.