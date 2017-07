La marque Louis Vuitton lance une plateforme de vente en ligne en Chine et propose une sélection de sacs, vêtements, bijoux, parfums et chaussures. Le lancement est, pour l'heure, limité à 12 villes (dont Pékin et Shangai). Il devrait être étendu prochainement, selon le malletier; aucune date n'a toutefois encore été communiquée. Le paiement est disponible via UnionPay, Alipay et WeChat Pay, moyens préférés des consommateurs chinois.



Louis Vuitton a ouvert son premier site e-commerce en France en 2005, suivi d'une déclinaison eau sein de 11 pays en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Les ventes de la marque atteignent 8 milliards d'euros, pour une rentabilité opérationnelle de 45%, selon les estimations des analystes.