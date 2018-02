Monoprix : un an après, quel bilan pour sa nouvelle carte de fidélité ?

Un an après la reconstruction complète de son programme de fidélité, Monoprix a réussi à faire migrer "85% de ses plus gros clients dès le 1er mois", auxquels ont été ajoutés "700 000 nouveaux clients encartés sur l'année 2017", a expliqué Florence Chaffiotte, directrice marketing et digital de l'enseigne, à l'occasion du HighCo Digital Shopper's Day organisé ce 13 février à la Station F.

"Nos clients ne comprenaient pas totalement les avantages du programme et avaient le sentiment d'un manque de générosité. Nous avons reconstruit le programme autour d'une offre socle: -10% sur tous les produits de la marque distributeur Monoprix, tout au long de l'année pour les clients encartés", détaille la directrice marketing selon qui cette refonte a permis d'augmenter la fréquence des visites en magasin de plus de 5%: "ce qui fait environ une visite supplémentaire par an et par client, soit une hausse colossale pour nous, notamment à Paris où nous avons 35% de parts de marché."

2M de clients encartés identifiés en ligne grâce au CRM onboarding

Florence Chaffiotte s'est également félicitée de la hausse du taux de contactibilité par email des adhérents au nouveau programme: "nous avons atteint un taux de plus de 51%, alors que nous avions auparavant un taux assez faible par rapport à notre secteur, autour de 20%." Monoprix a également été capable d'identifier en ligne la moitié des membres du programme de fidélité: "nous avons réconcilié données offline et online pour près de la moitié de nos 4 millions de clients encartés afin d'en faire une cible de conquête pour Monoprix et nos marques partenaires. L'idée est de pouvoir toucher ces clients ou leurs jumeaux grâce à des campagnes programmatiques." Et de mesurer facilement l'impact sur les ventes en magasin de ces campagnes digitales.

