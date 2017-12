Le Groupe Casino et Ocado s'allient dans l'e-commerce alimentaire

"Le groupe Casino se réjouit de cet accord avec le Groupe Ocado qui lui permet de développer la plateforme client et logistique intégrée la plus performante du marché, dans le cadre d'un modèle économique rentable. Cet accord représente une avancée majeure en termes de qualité : 50 000 références de produits alimentaires seront proposées dans un premier temps aux clients franciliens qui pourront bénéficier d'une livraison à domicile efficace et rapide", souligne Jean-Charles Naouri, président-directeur Général du Groupe Casino.

Le britannique Ocado, acteur mondial de la distribution alimentaire en ligne, incluant la livraison à domicile, avec sa solution Ocado Smart Platform (OSP), offre une réponse aux opportunités et aux défis posés par l'accélération des ventes en ligne dans la distribution alimentaire. Cette plateforme technologique innovante comprend la construction d'un entrepôt automatisé de dernière génération dans lequel Ocado investira afin de mettre en place des alvéoles de stockage et des robots, une solution logicielle intégrée, incluant un site internet, mais aussi l'optimisation de la livraison du dernier kilomètre et la gestion en temps réel des données clients.

Offrir le plus grand assortiment de produits sur Monoprix.fr



"Nous sommes convaincus que la solution évolutive et modulaire complète fournie par Ocado Smart Platform permettra à des distributeurs tels que le Groupe Casino de développer leur offre de ventes alimentaires en ligne de manière rentable et durable, créant ainsi de la valeur pour leurs clients, leurs fournisseurs et leurs actionnaires", explique Tim Steiner, président-directeur général d'Ocado.



Les enseignes du Groupe Casino pourront profiter de cette plateforme d'e-commerce alimentaire, en premier lieu, Monoprix.fr, pour offrir le plus grand assortiment de produits alimentaires.

L'accord prévoit ainsi la mise en service d'ici deux ans d'un entrepôt CFC (Customer Fulfilment Centre), en région parisienne, utilisant le matériel de manutention breveté par Ocado (Mechanical Handling Equipment), afin de livrer Paris, l'Ile-de-France, la Normandie et les Hauts de France.

En contrepartie des investissements pris en charge par Ocado, de la maintenance et de la mise à disposition de la technologie, le groupe Casino versera à Ocado des commissions à la signature du contrat, durant la phase d'installation et d'exploitation de la plateforme, en fonction de la capacité effectivement utilisée et des niveaux de service atteints. Au-delà de ce premier entrepôt, le Groupe Casino et Ocado envisagent de développer, à terme, d'autres plateformes à proximité d'autres grands centres urbains.