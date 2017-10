L'Occitane lance son nouveau concept 'Sunshine'

Le Groupe L'Occitane -qui recense 1514 boutiques en propre dans 90 pays, et 3037 boutiques au global- innove dans sa stratégie retail en France et à l'international. "Dans un monde globalisé où les technologies prennent de plus en plus d'importance, L'Occitane fait le pari d'un retour à l'authenticité et d'un ancrage dans le réel en testant un nouveau concept baptisé Sunshine dans plus de 40 boutiques en Europe, aux États-Unis, au Moyen Orient, en Asie et en Russie", explique le Groupe.



En France, c'est dans la boutique de Ternes, à Paris dans le XVIIe arrondissement, que les clients ont pu découvrir ce nouveau concept depuis le 4 septembre. Ils bénéficient d'une expérience sensorielle dans les différents espaces du magasin dédiés aux produits de soin et de beauté.

Mettre le digital au service de l'expérience sensorielle

Le Sunshine store présente l'intégralité des gammes de manière plus premium. Des espaces spécifiques dédiées au soin visage, aux hommes, au parfum et aux autres ont été imaginés pour rendre la boutique unique avec un atelier de personnalisation des coffrets cadeaux mais aussi un coin cosy avec canapé pour réaliser des diagnostics de peau, etc. L'objectif ? Mettre le digital au service de l'expérience sensorielle et non l'inverse dans des boutiques dont l'architecture et le design ont été entièrement repensés. "La boutique de couleur jaune, couleur emblématique de la marque, a été intensifiée au sein du magasin", explique Matteo Simonazzi, responsable architecture Europe pour L'Occitane.

Un service de click and collect



Les clients peuvent commander en ligne et passer en boutique pour récupérer leurs articles, un service click and collect est proposé dans les trois heures suivant leur commande -en fonction des horaires de la boutique. Il s'agit du " Pick in Store ", un service immédiat qui est directement lié au stock du magasin au moment de la commande.



Pour les produits qui ne sont pas disponibles en boutique ou les exclusivités web, les clients peuvent les commander en ligne et passer en boutique pour les récupérer une fois arrivés -délai de livraison identique à une commande web avec livraison standard. Il s'agit du " Ship to Store ", un service de livraison qui permet de maintenir un contact direct avec une boutique et un service personnalisé. Aucun outil dédié aux achats en ligne en boutique n'est proposé pour l'instant.