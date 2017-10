L'Occitane lance son nouveau site e-commerce

Les clients de la marque de cosmétiques de L'Occitane en Provence peuvent profiter d'un site entièrement repensé mobile first avec une offre de services sur mesure et une expérience d'achat omni-canale, depuis le 29 août dernier, .



"Notre nouveau site propose de nombreux services sur-mesure et une expérience d'achat omni-canale, avec des services web-to-store comme la géolocalisation de boutiques et le click & collect. Nous espérons ainsi augmenter le taux de conversion d'achat d'une façon significative, comme nous avons déjà pu l'observer en Russie où le lancement s'est effectué le 1er août dernier", souligne Céline Carle Faye, international e-commerce manager de L'Occitane.

Lancé simultanément dans 60 pays et pre-testé avant sa mise en service auprès de clients français, américains et japonais -marchés phare de la marque-, le nouveau site e-commerce se veut centré sur ses consommateurs.



Une expérience d'achat optimisée pour une relation client personnalisée

C'est en collaboration avec l'agence Wide que L'Occitane en Provence a travaillé sur la mise en ligne d'un site mobile first, au design épuré, pour favoriser l'expérience smartphone, et ainsi, s'adapter aux nouvelles tendances de consommation. Accessible depuis tous types d'appareils, le site à la navigation fluide se veut plus facile d'utilisation pour améliorer au mieux l'expérience d'achat de ses clients.

"Les équipes Wide ont totalement revu le design et la scénarisation du parcours client pour offrir aux internautes une expérience qui trouve son équilibre entre territoire de marque et dimension e-commerce. Ce nouveau dispositif a d'ores et déjà été pré-testé et approuvé par les clients sur les trois marchés prioritaires de L'Occitane en Provence : les USA, la France et le Japon", explique Benoit Guilbert, directeur de la création de Wide France.