EC1to1 Fabien Versavau (PriceMinister.com): ' Notre modèle doit évoluer vers celui d'un multispécialiste '

Quelles évolutions percevez-vous dans le secteur de l'e-commerce ces prochaines années ?

Impossible aujourd'hui d'être monométier, monomarque ou monocanal. Pour ne pas se faire distancer, l'e-commerçant doit rentrer dans une logique de synergies, soit en lançant de nouveaux business en interne (open-innovation, lab, ou en s'associant avec des accélérateurs/incubateurs), soit en procédant par croissance externe.



Exemple avec Alibaba qui, outre ses places de marché, possède sa propre solution de paiement, Alipay, sa propre branche logistique, Cainiao... Cette logique d'écosystème est liée au phénomène de maturité du commerce digital. Fatalement, la croissance est moins dynamique, il y a moins de nouveaux acheteurs et, par conséquent, construire de la préférence de marque pour recruter va coûter de plus en plus cher. Il faut donc fidéliser et augmenter la répétition des achats par une politique de services de plus en plus grande.



Autre tendance marquée, la communication, qui se déporte sur les plateformes d'instant messaging. Le phénomène est plus marqué en Chine, où le smartphone est le device par excellence et où WeChat est véritablement devenue la porte d'entrée de l'e-commerce. Cette super app intègre non seulement un système de paiement mais agrège aussi tout un écosystème de services qui permettent de réaliser une multitude d'actions de la vie courante sans jamais quitter l'application mère. Ce modèle, également pratiqué par l'application japonaise Line, commence à faire des émules à l'extérieur de l'Asie. Ces grands noms de l'instant messaging sont disruptifs et se transforment clairement en plateforme e-commerce.

Quels sont vos projets actuels ?

En tant que marketplace, nous sommes portés vers la même logique d'écosystème. Nous ne pouvons plus nous limiter au fait de capter une audience et de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Notre modèle doit évoluer vers celui d'un multispécialiste, qui active différents leviers pour proposer plus de service et fidéliser. Dans cette logique, nous avons lancé il y a six mois Price Club, qui compte 400 000 membres à date. Ce vaste programme de fidélisation récompense nos clients et nos membres vendeurs C to C à la fois pour des actions marchandes et non marchandes réalisées sur la plateforme.



Également, Rakuten, notre maison mère, dispose d'une plateforme de VOD, wuaki.tv. Là aussi dans une démarche de fidélisation, les membres du PriceClub de PriceMinister peuvent profiter de leurs super-points pour télécharger légalement ou regarder leurs films en streaming. Par ailleurs, avec Viber, dont Rakuten a fait l'acquisition en 2014, nous lançons des systèmes de partage et de recommandations de produits pour un shopping communautaire sur mobile.



Enfin, nous nous devons aussi d'accompagner nos partenaires retailers dans le développement de l'omnicanal. Dans cette optique, nous inaugurerons à l'été 2017 un service de click & collect qui permettra à nos utilisateurs de se géolocaliser et de pouvoir aller retirer en une heure leur commande auprès des enseignes partenaires de PriceMinister. Ce service, qui répond aux besoins d'immédiateté et d'affranchissement des frais de livraisons que réclament les clients, se traduira, en outre, par du trafic supplémentaire et du CA incrémental pour nos partenaires commerçants.

En chiffres Le site PriceMinister.com est la place de marché leader en France de l'Achat-Vente Garanti pour les vendeurs particuliers et professionnels. Elle propose plus de 200 millions d'articles neufs et d'occasion au travers d'une communauté de 17 millions de membres. PriceMinister est la filiale française du Groupe Rakuten, acteur global majeur de l'e-commerce, présent sur trois continents et regroupant plus de 14 000 collaborateurs. En Europe le Groupe Rakuten est notamment présent au travers d'activités diversifiées telles que PriceMinister, Kobo, Wuaki, Viber, Rakuten Marketing ou encore Rakuten Europe Bank.