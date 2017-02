Oracle lance le 'Modern Business Experience' en France

Après Londres (1er et 2 février 2017), et avant Sydney (4 mai 2017), l'événement Modern Business Experience de l'entreprise américaine Oracle fait, pour la première fois, étape à Paris, le 29 mars prochain. "Avec le même fil conducteur et un esprit identique à ces deux sessions", explique Valérie de Montvallon, responsable marketing au sein d'Oracle France. Roland Koltchakian, directeur de l'expérience client d'Oracle France poursuit : "Le rendez-vous est dédié à l'ensemble des offres applications d'Oracle, à savoir : les solutions ressources humaines, finance et supply chain, IT et expérience client. C'est un signal fort qui témoigne du dynamisme des applications dans le cloud."

Les temps forts de l'expérience client

La "customer experience" (CX) se veut donc l'une des thématiques centrales du Modern Business Experience. Au programme : l'intervention inspirationnelle de Brian Curran, VP Customer Experience Strategy and Design d'Oracle sur les tendances de l'expérience client en 2017, à l'instar du design thinking et de la disruption.

Mais, également, une table ronde dédiée au leadership féminin dans les fonctions de Chief Marketing Officer (CMO) et, plus largement, du digital. "Nous souhaitions prendre la parole sur des sujets de mixité et d'égalité, contextualise Roland Koltchakian. L'idée est de voir qu'est-ce que le chromosome féminin apporte à cette fonction et si le digital peut permettre de briser un éventuel plafond de verre." Mais, sans pour autant, "tomber dans l'idéologie", précise-t-il. Autour de la CMO monde d'Oracle, sont déjà annoncées la CMO de Forbes France, Thuy Nguyen, et la Chief Digital Officer d'Arval.

En 2017, difficile de faire l'impasse sur l'intelligence artificielle. La tendance, associée au machine learning, est au coeur du Modern Business Experience. L'occasion de présenter une nouvelle offre : Oracle Adaptive Intelligent, s'alimentant de la third party data pour renforcer le ciblage et proposer des recommandations de manière prédictive. "L'approche de cette offre est opérationnelle, c'est-à-dire orientée métier", promet Oracle.

Au coeur de la pépinière d'Oracle

Le Modern Business Experience est aussi l'occasion de présenter l'écosystème des quelque 70 start-up soutenues par Oracle, quelques semaines après le lancement du programme d'accélérateur de start-up Oracle Cloud. Objectif : "Valoriser les start-up de la pépinière et leur faire rencontrer des clients potentiels avec des offres complémentaires à celles d'Oracle", précise Valérie de Montvallon.

