La Paris Retail Week consacrée au 'Live Retail'

Pour cette nouvelle édition de la Paris Retail Week, du 19 au 21 septembre 2017, l'accent sera mis sur les attentes d'un consommateur mature et connecté pour les enseignes, marques et e-marchands. "Grâce à l'avènement des data et à leur utilisation, les marques ont une manne de données pour connaître et reconnaître les consommateurs, explique Sophie Lubet, directrice du pôle Retail de Comexposium. C'est pourquoi pour cette nouvelle édition de la Paris Retail Week, le fil rouge sera le Live Retail. Plus d'engagement, plus de personnalisation, tout en respectant la vie privée de chacun, sont les nouveaux enjeux pour les retailers."



Un changement de paradigme où le consommateur et la marque nouent une nouvelle relation basée sur la connivence et l'engagement pour arriver à un commerce plus authentique, plus humain et expérientiel. Plus de 600 exposants dont 20% de pavillons étrangers, un chiffre en hausse, et 30 000 professionnels sont attendus durant les trois jours de l'événement qui confortera les synergies du commerce off- et on-line.



Sept zones thématiques d'exposition sont présentées : IT for Commerce, solutions de paiement, marketing, data et relation client, digital in store, logistique, e-logistique et supply chain.

Un village start-up

Le salon accueillera un village start-up réunissant de jeunes sociétés présentant des solutions retail innovantes. Plus de 350 speakers français et internationaux prendront la parole lors des conférences et ateliers sur les différentes problématiques du secteur. Les organisateurs renouvellent également pour la seconde année les Paris Retail Awards. Enfin, deux Paris Retail Tours seront également organisés pour découvrir de nouvelles expériences shopping et les expérimentations les plus innovantes.

Les chiffres de l'édition 2017 :

600 exposants

350 top speakers

30 000 professionnels

2 store tours

10 awards

200 prises de parole en ateliers solutions

7 zones thématiques d'exposition