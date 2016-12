Performance digitale : les retailers français dans le top 10 européen

Dans le classement des distributeurs européens ayant le mieux intégré le digital à leur stratégie du cabinet américain L2 - "Digital IQ Index : Retail Europe 2016 "-, le numéro 1 est Français ! La Fnac arrive en tête pour la bonne intégration des avis clients, une application mobile performante ou la mise en avant des partenariats commerciaux.

L'Allemand Media Markt (2e) et l'Espagnol El Corte Inglés (3e), Darty (6e), Carrefour (9e) et Auchan (10e) sont également dans le Top 10. Un classement sur la base de quatre critères principaux : le site e-commerce, la stratégie de marketing digital, la présence sur les réseaux sociaux et la stratégie mobile parmi 58 enseignes européennes.