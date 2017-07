Pixopolitan exporte ses photographies d'art à New York

La start-up Pixopolitan, spécialisée dans la vente de photographie d'art, s'installe aux États-Unis suite à une levée de fonds bouclée fin 2016. Romain Barbet, cofondateur du site, part s'installer à New York en avril 2017 et lance une version américaine de la plateforme, www.pixopolitan.us ainsi qu'un site à destination des professionnels. L'entreprise, fondée en 2012, a réalisé un chiffre d'affaires de 650000 euros en 2016 et ambitionne d'atteindre 1,1 million d'euros en 2017.



Pixopolitan entend démocratiser la photographie d'art, avec des tarifs débutant à 29 euros. Elle rassemble environ 2000 photographes, pour une offre de 8000 images. Orientée déco, Pixopolitan a opté pour un modèle hybride (B to B et B to C) et noue des accords avec plusieurs hôtels du groupe Accor (Novotel, Mercure, Ibis) ainsi que la chaîne Marriott. L'équipe de 13 collaborateurs a obtenu le prix Moovjee et est lauréate du réseau Entreprendre.