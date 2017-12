La Poste est partenaire de la Saga Star Wars 'Les derniers Jedi'

La Poste lance une gamme spécifique de produits à l'effigie des personnages du film Star Wars, en vente à partir du 13 novembre dans les bureaux de poste et sur laposte.fr. Cette nouvelle gamme de produits cobrandés comprend un collector 4 timbres, une pochette Colissimo droïde, une opération sur "Mon timbre en ligne", mais aussi une carte Cado collector, une offre exclusive La Poste Mobile, ainsi qu'une série spéciale de cartes bancaires internationales de La Banque Postale.

À cette occasion, La Poste déploie dispositif complet de communication aux couleurs de la saga du 13 novembre au 25 décembre, conjuguant plan médias et événementiel. "Ce nouveau partenariat avec Disney marque pour nous un nouvel enjeu que nous souhaitions différent de celui de 2015. Cette fois, nous avons voulu en faire une histoire autour du groupe et de ses valeurs, en y associant, non plus uniquement la Branche Services Courrier Colis, mais plusieurs autres branches, comme la Banque Postale et la Poste Mobile, pour nous permettre d'animer de façon plus globale tous nos points de vente. Il y a deux ans, l'association de La Poste et Star Wars avait été très appréciée du grand public et nous y avions beaucoup gagné en termes d'image. Nous espérons bien entendu le même engouement cette année", déclare Céline Baumann, directrice de la communication de la Branche Services Courrier Colis

La Poste a imaginé un dispositif de communication avec diverses opérations évènementielles et d'affichages: habillage de dix sites La Poste à Paris et en province (tête de gondole, habillage portique, totem), également des véhicules La Poste customisés qui circuleront dans toute l'Ile-de-France. En parallèle, un jeu avec obligation d'achat en points de vente et e-boutique, complété par un tirage au sort sera organisé. Pour chaque tranche d'achat de 10 € TTC (sur tous les produits) le client reçoit un coupon jeu (maximum trois coupons). Il saisit alors son ou ses codes sur laposte.fr/jeu-starwars, pour découvrir s'il a gagné un des 610 cadeaux Star Wars mis en jeu. Chaque client participera également au tirage au sort pour gagner un séjour pour quatre personnes au Shanghai Disney Resort.