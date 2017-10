Proximis déploie pour les clients de Ladurée une expérience omnicanale

Pour simplifier et optimiser le parcours d'achat online, Ladurée a fait appel à Proximis et à sa solution SaaS, associée à Emakina, designer d'expérience clients digitale. Désormais, le nouveau site marchand de la marque s'appuie sur un modèle d'innovation digitale et de transformation permanente avec un site nouvelle génération et des leviers omnicanaux à l'image du web-to-store ou du store-to-web en natif.

Grâce à ce nouveau positionnement, les consommateurs - quels que soient leurs devices - peuvent se plonger dans l'univers de la marque, composer à la demande leurs propres boîtes de macarons, retirer leur commande en click & collect ou même se la faire livrer par coursier en moins de 90 minutes.

Cette nouvelle approche a permis à la marque d'accroître le nombre des ventes grâce au click & collect et click & deliver, et ainsi de connaître une hausse du chiffre d'affaires de 25% par rapport à l'an dernier.