Rakuten et Techstars lancent un programme dédié aux start-up

Le groupe tokyoïte Rakuten, en collaboration avec l'Américain Techstars, spécialisé dans le mentorat, annonce le lancement du Rakuten Accelerator. Ce programme de mentorat de trois mois, destiné aux start-up de toute origine, accompagnera ces dernières sur le thème du "messaging as a platform". La première promotion rassemblera une dizaine de jeunes pousses. Le programme portera sur l'IA et, plus particulièrement, les chatbots, le commerce par tchat, les mobile wallets,les cryptodevises, l'ad tech, les solutions de réalité virtuelle et augmentée, la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images,la traduction, le tchat via les objets connectés et les messageries intégrées pour les entreprises.

L'incubateur se trouve à Singapour. Les participants sélectionnés bénéficieront d'un investissement à hauteur de 120000 dollars et auront accès au réseau Techstars Network, composé de 5000 mentors et élèves. 400 packages d'une valeur de 1 million de dollars seront débloqués pour permettre aux start-up de de développer leurs projets, aidés par plusieurs dirigeants des départements e-commerce, fintech, contenus digitaux, communication et R&D.