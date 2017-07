Bricorama bientôt racheté par le Groupement Les Mousquetaires

Bricorama SA (opérant sous enseigne Bricorama) et ITM Équipement de la maison (opérant sous les enseignes Bricomarché et Brico Cash) annoncent être entrés en négociations exclusives et avoir à cet effet signé un accord non engageant et préliminaire prévoyant l'acquisition, par la filiale du Groupement Les Mousquetaires, des activités françaises (Bricorama SAS et ses filiales) et espagnoles de Bricorama SA, ainsi que son bureau de sourcing asiatique.

Les termes de cet accord ont été approuvés par les conseils d'administration de Bricorama SA et de la société Les Mousquetaires. Cette opération sera soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et conditionnée à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

Naissance du n°3 du bricolage en France



Grâce aux 164 magasins du groupe Bricorama, aux 505 magasins Bricomarché et Brico Cash, ce rapprochement stratégique donnerait naissance au n°3 sur le marché du bricolage en France. La dimension du nouvel acteur associerait des enseignes complémentaires, à la fois en ce qui concerne le maillage géographique mais également pour les concepts de vente, prioritairement axés sur la proximité. Le périmètre cédé représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros.

"L'opération envisagée permet au Groupement Les Mousquetaires d'adjoindre à Bricomarché et à Brico Cash une enseigne reconnue, des franchisés impliqués et des équipes professionnelles. Bricorama porte aussi la valeur de la proximité et un réseau complémentaire au nôtre, qui nous ouvre le marché de l'urbain. À côté des deux opérateurs intégrés, leaders du marché, nous renforçons ainsi la place du commerce de proximité entrepreneurial et indépendant", a déclaré Didier Duhaupand, président du Groupement Les Mousquetaires.



Fort de cette envergure, le nouveau groupe serait en meilleure position pour maintenir le cap du développement dans un marché fortement concurrentiel, répondre aux défis du commerce en ligne et offrir un service toujours amélioré à ses clients.

Selon les termes de l'opération, le Groupement Les Mousquetaires rachèterait 100% de Bricorama SAS en numéraire, l'immobilier n'étant pas concerné. La transaction envisagée n'entraînera pas d'offre publique d'achat sur Bricorama SA dont les titres sont cotés sur Alternext.