Réalité augmentée : l'Oréal arrive sur YouCam Makeup

L'Oréal et Perfect Corp. viennent de nouer un partenariat global. Les maquillages des marques du groupe L'Oréal seront désormais disponibles dans l'application de réalité augmentée YouCam Makeup, qui permet de tester virtuellement les produits de beauté et de les acheter via l'application ou directement en boutique, où l'application sera aussi accessible. Une première phase du partenariat avait débuté cette année à l'occasion du Festival de Cannes : 64 looks inspirés par les stars de la quinzaine étaient à essayer virtuellement par les passionnées du maquillage aux Etats-Unis, en Inde, au Mexique et en Russie. Chaque look comprenait une gamme de produits L'Oréal Paris.

"Le partenariat entre Perfect Corp. et L'Oréal donne un coup d'accélérateur à la création de services omnicanaux afin de renforcer l'expérience consommateur à chaque point de contact. Maquillage virtuel, livestreaming, achats en réalité augmentée sont les moments clés du parcours d'un consommateur beauté d'aujourd'hui qui associe online et offline. Ces services séduisent nos consommateurs et augmentent le taux de conversion de nos marques," a déclaré Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal dans un communiqué.