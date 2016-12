La Redoute lance un concept unique ' Merci Christmas ' autour du Black Friday et de Noël

Le concept, " Merci Christmas " lancé par la Redoute à partir du 22 novembre proposera 4 semaines de bons plans avec pour chacune un univers graphique, des spots TV, des tutos pratiques.



Du 22 au 28 novembre, le Black Friday se transforme et se prolonge en Grand Week-end dans des tons de noir et or. Pour répondre à ce rendez-vous désormais incontournable de la fin novembre, La Redoute offre à ses clients des réductions exceptionnelles jusqu'à -60% sur plus de 10 000 produits mode et maison .

Du 29 novembre au 5 décembre, les Paires Noël , dans un duo de bleu et argent, proposent pour deux articles de prêt-à-porter achetés le deuxième à 1€.

Du 6 au 12 décembre, le Fabuleux Noël se pare de blanc et d'or et offre jusqu'à -40% sur une large sélection de meubles et décorations.

Enfin, du 13 au 19 décembre, la Course aux cadeaux toute de rouge et d'or permet pour la dernière ligne droite de bénéficier de -10% supplémentaires sur l'ensemble de la commande.

A tour de rôle, les réseaux sociaux de la marque (Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat) seront activés autour d'une mécanique " Devinez c'est gagné " pour faire gagner des cadeauxDes tutos réalisés par des influenceuses seront diffusés pour apprendre notamment à réaliser un paquet cadeau un peu élaboré, customiser un vêtement pour enfant, assortir son maquillage à sa tenue de soirée ou confectionner un apéritif festif. Toujours dans sa volonté de promouvoir le style à la française et la jeune création, La Redoute a demandé à certains créateurs invités de la saison de penser des pièces spécifiquement pour les fêtes de fin d'année. De la robe courte signée Delphine Manivet à la robe longue à sequins d'Ines Olympe Mercadal en passant par le chemisier irisé d'Isabelle Thomas ou l'iconique combi-smoking de Wanda Nylon, ces collaborations font rimer festivité avec élégance.

Une boutique de jouets et cadeaux Made In France

La Redoute proposera également une boutique de jouets et cadeaux 100% Made In France. Une large sélection de jeux pour filles et garçons pour un Noël éthique et ludique. A noter également, pour la toute première année, La Redoute propose à ses clients de leur livrer chez eux leur sapin de Noël. Tous les articles achetés à partir du 22 novembre pourront être échangés jusqu'au 6 janvier pour permettre aux clients de s'y prendre tôt sans pénaliser pour autant leurs proches si la taille ou la couleur ne convenaient pas. De plus, du 22 novembre au 19 décembre, car chaque petite attention compte, tous les petits articles pourront être livrés gratuitement sans minimum d'achat en relais colis. Toujours pour faire rimer fêtes de fin d'année avec générosité, La Redoute met en place un partenariat avec le Secours Populaire : pour chaque carte achetée, 1€ par tranche de 10€ sera reversé au Secours Populaire. L'année dernière, cette opération avait déjà permis de récolter 16 000 €.