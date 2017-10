La Redoute va être rachetée par Les Galeries Lafayette

Le groupe Galeries Lafayette et La Redoute annoncent le projet de prise de participation majoritaire du groupe Galeries Lafayette dans La Redoute, à hauteur de 51% et d'en réaliser l'acquisition à 100% à terme. Le rapprochement de ces deux entreprises aux marques iconiques permettrait de faire émerger un nouveau groupe leader du commerce omnicanal, spécialiste de la mode et de la maison, aux racines françaises et au rayonnement international. S'appuyant sur des complémentarités fortes en matière de canaux de ventes, d'offre et de positionnement, il créerait le premier acteur français de l'habillement en valeur.

Faire émerger un groupe leader du commerce physique et digital

Après avoir engagé avec succès en 2014 un plan de transformation ambitieux, La Redoute est aujourd'hui l'un des leaders français du e-commerce dans les secteurs de la mode et de la maison. Fort d'un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, de 9 millions de visiteurs uniques mensuels et bénéficiant d'une notoriété reconnue en France et en Europe, La Redoute a pour vocation de rendre accessible le style à la française en mode et maison - que ce soit sur ses sites marchands ou dans ses magasins physiques dédiés à la décoration et à l'ameublement.



"Ce projet marque le début d'une nouvelle ère pour La Redoute. L'adossement à un investisseur de long terme aussi prestigieux que le Groupe Galeries Lafayette nous donne les moyens de poursuivre, amplifier et accélérer notre stratégie. Les perspectives ouvertes par ce rapprochement vont nous permettre de nouveaux développements en France et à l'international, dans l'objectif d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2021", indiquent Nathalie Balla et Eric Courteille, co-présidents de La Redoute.

Accélérer sa transformation digitale pour les Galeries Lafayette



Ce rapprochement permettrait notamment au groupe Galeries Lafayette d'accélérer sa transformation digitale, et à La Redoute de consolider son avenir et un développement rentable et durable en s'adossant à un groupe familial, actionnaire de long terme. L'opération permettrait également de réaliser des synergies et un partage d'expérience et de collaborations majeur, tant au niveau des achats que du réseau de magasins ou de la data.

Nathalie Balla et Eric Courteille, ses co-présidents, continueraient à diriger La Redoute avec l'équipe en place et resteraient pleinement engagés dans l'entreprise pour accompagner la réussite de ce projet stratégique. "Le rapprochement avec La Redoute est une formidable opportunité pour notre Groupe, nos collaborateurs et nos clients. Alors que les secteurs de la mode et du commerce sont confrontés à une mutation globale sans précédent, les positionnements et expertises complémentaires de La Redoute et des Galeries Lafayette - enseigne emblématique du Groupe - permettraient de faire émerger un groupe leader du commerce physique et digital", souligne Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette.



La finalisation de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois, reste soumise à la consultation du comité d'entreprise de La Redoute et à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.