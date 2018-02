Sarenza bientôt sous le giron de Casino ?

Monoprix est entré ce lundi 19 février en négociations exclusives en vue d'acquérir Sarenza, le spécialiste de la vente de chaussures en ligne. Cette acquisition vise à "compléter l'offre de Monoprix et à le positionner comme un leader omnicanal du lifestyle (mode, décoration, beauté)", précise le distributeur dans un communiqué, et "d'accélérer la transformation digitale de Monoprix et de consolider parallèlement l'avenir de Sarenza en l'intégrant à un grand groupe de distribution particulièrement présent dans le commerce urbain", ajoute Casino.

Devenir un acteur majeur de l'e-commerce non alimentaire



"Après l'accord conclu avec Ocado en novembre dernier qui renforce notre positionnement leader sur les livraisons de produits alimentaires, Monoprix, avec Sarenza, se positionnera comme un acteur majeur de l'e-commerce non alimentaire", a déclaré Régis Schultz, président de Monoprix, cité dans le communiqué. La transaction, qui reste soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence, doit avoir lieu dans les prochaines semaines.

Présent dans 30 pays en Europe avec une offre qui rassemble 650 marques et près de 40 000 modèles, Sarenza a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros sur son dernier exercice. Monoprix est installé dans plus de 250 villes en France, avec 800 magasins. L'enseigne a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2017.