Serge Lutens fait vivre une nouvelle expérience virtuelle à ses clients

Des codes ultra graphique noir et blanc, du violet, des dessins mauresques... Bienvenue dans l'univers de Serge Lutens, le parfumeur spécialisé dans les parfums ultra luxe, racheté l'an dernier par Shiseido. Un secteur de niche qui représenterait un marché français d'1 milliard d'euros selon l'Oréal, en hausse de 15% sur 2015. Figurant en bonne position sur ce secteur très haut de gamme, la marque Serge Lutens cherche néanmoins à rajeunir sa cible. D'où le prisme très high-tech pris par son créateur, pour séduire les millenials et les faire venir dans sa boutique installée à Palais Royal à Paris. " L'idée étant d'utiliser des outils digitaux avec le contenu créatif de Serge Lutens, explique Olivier Tholliez, directeur marketing de la marque. Ceci afin de raconter notre histoire à des jeunes qui ne la connaissent pas, tout en trouvant les bonnes formules pour qu'ils l'assimilent et se déplacent en magasin ". Proposer une expérience client 360 Le premier axe de la conquête des millenials passe par une appli, baptisée Perspective Serge Lutens. Surfant sur le phénomène Pokemon Go, la marque propose une chasse aux codes dans les jardins du palais Royal. Tantôt une lune, tantôt un logo, ... Et à chaque fois que le code est capturé, il délivre un message : l'histoire d'une parfum, un élément de la biographie du créateur... Tous ces symboles peuvent ensuite être utilisés en surimpression sur ses propres photos et partager sur les réseaux sociaux. Deuxième axe de conquête, le bot. " Il répond aux questions basic que peuvent se poser les clients et prospects ", indique-t-il. Bilingue, il a aussi vocation à répondre aux touristes, qui constitue une grosse partie de la clientèle de la boutique parisienne. " Le digital est devenu conversationnel et pour interagir avec une marque aujourd'hui, la messagerie instantanée devient un canal de plus en plus utilisé, analyse Théo Siffrein-Blanc, business developper chez Southpigalle, en charge du déploiement du nouveau dispositif digital de la marque. Pour se renseigner, pour communiquer mais aussi tout simplement pour du SAV. Troisième et dernier axe de la stratégie, la réalité virtuelle. Un boudoir tamisé et délicatement parfumé, à l'étage, dispose de casques Oculus. Le visiteur s'installe alors dans cette pièce qui lui est dédiée et peut ainsi voyager dans l'univers de la marque grâce au casque de réalité virtuelle. Le film, qui a été tourné à Marrakech, dans le riad personnel du créateur, a vocation à montrer les sources de la création de la marque et à immerger les nouveaux " Lutensophiles " dans son univers. Toutefois, la marque, du fait de son réseau ultra sélectif, compte aussi beaucoup sur son site web pour conclure des ventes. C'est la raison pour laquelle elle dispose en interne d'un community manager, qui regorge d'inventivité sur Instagram notamment pour mettre en valeur les quelque 70 parfums qui composent l'offre ainsi que toutes les éditions limitées. Chiffres clés : Date de création de la marque : 2000 Date de création du site e-commerce : 2011 Perspectives d'ouverture en propre : 1 à Paris en 2017 et 1 à New York en 2018 Nombre de points de vente distributeurs : 2000 dans le monde Chiffre d'affaires : près de 40 M€ en 2015