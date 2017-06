Showroomprivé annonce l'entrée au capital de Conforama

Showroomprivé a annoncé une prise de participation de 17% au sein de son capital du Groupe Conforama, filiale de Steinhoff, vendredi 12 mai. Le distributeur de meubles et Showroomprivé vont conclure un accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la complémentarité de leurs principaux points forts : maillage physique du territoire pour Conforama et présence digitale et plateforme de distribution centrée sur le mobile pour Showroomprivé, afin de renforcer l'offre omnicanale des deux enseignes.

Par cette alliance, Showroomprivé va pouvoir élargir son offre dans le domaine de l'équipement de la maison, notamment en ameublement et en décoration, avoir accès à de nouvelles possibilités de sourcing au niveau mondial et un réseau de magasins physiques pour le click and collect des produits Showroomprivé; la présence internationale de Steinhoff dans plus de 30 pays et au réseau de magasins Conforama en Europe. Les principaux bénéfices pour Steinhoff et Conforama sont : l'accès à un nouveau canal de vente au travers des 28 millions de membres de la plateforme digitale mobile de Showroomprivé ciblant la " femme digitale "; ainsi qu'au savoir-faire digital et mobile du management de Showroomprivé et de leurs équipes.

"Cet investissement stratégique va permettre à nos entreprises respectives de partager leurs objectifs stratégiques, et à Showroomprivé d'accélérer la mise en oeuvre de ses ambitions de croissance en France et à l'international. Cette prise de participation est une marque forte de confiance vis-à-vis des dirigeants et des équipes de Showroomprivé et envers leur capacité à devenir un leader européen du e-commerce", ont déclaré Thierry Petit et David Dayan,cofondateurs de Showroomprivé, dans un communiqué.

Cette opération prendra la forme d'une cession hors marché d'actions par les fondateurs deShowroomprivé au prix unitaire de 27 euros, pour un montant total de 157,4 millions d'euros. Le sous-concert composé des fondateurs conservera 27,21% du capital et 38,15% droits de vote et Conforama détiendra 17% du capital et 12.95% des droits de vote. Alexandre Nodale rejoindra le Conseil d'Administration de Showroomprivé.