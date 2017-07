Showroomprivé annonce une forte croissance au premier semestre 2017

Showroomprivé atteint un chiffre d'affaires net de 306,2 millions d'euros au premier semestre, contre 240,3 millions d'euros au premier semestre 2016. Des résultats liés à la consolidation des positions du pure player sur plusieurs marchés et zones géographiques. Ainsi, Showroomprivé a finalisé de manière anticipée le rachat de Saldi Privati, spécialiste de la vente événementielle, destiné à concurrencer vente-privée en Italie (premier marché hors de France du groupe). L'entreprise se positionne également sur le secteur de la beauté via l'acquisition de BeautéPrivée, acteur de la vente événementielle qui dénombre 800 marques partenaires et 3 millions de membres.

En parallèle, Showroomprivé noue un partenariat avec le groupe Steinhoff et sa filiale Conforama, dans le but de renforcer son offre liée à l'univers de la maison, son deuxième secteur le plus important, derrière la mode. Le pure player développe ainsi son offre omnicanale via le réseau de magasins Conforama. Les premières synergies devraient être mises en place au cours du troisième trimestre, notamment via un système de click and collect.



Le chiffre d'affaires internet du groupe s'élève à 243 millions d'euros, soit une hausse de 18% par rapport à la même période l'année dernière. Le mobile continue de prendre de l'essor et représente désormais 81% du trafic et 60% du chiffre d'affaires. L'expérience client devrait également s'enrichir grâce au lancement d'un module de recherche Personal shopper, destiné à affiner les recherches des consommateurs. Cette fonctionnalité devrait être mise en place à partir de la rentrée.

Un développement notable à l'international



Showroomprivé consolide également sa croissance à l'international et réalise un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros, en hausse de 28% à périmètre comparable en 2016. La part de l'international s'établit désormais à 18% du chiffre d'affaires total. Le groupe prévoit le recrutement d'un directeur de l'international en charge du développement hors de la France au second semestre.

La marge Ebitda s'établit à 5,3% hors Saldi Privati, dont la marge est ponctuellement affectée par des coûts de stockage ainsi que le décalage d'investissements marketing. Enfin, l'objectif à fin 2017 du groupe, soit une marge Ebitda comprise entre 5,5 et 6%, devrait être atteint.



