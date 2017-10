Showroomprivé déploie le click and collect dans 11 magasins Conforama

Les clients de Showroomprivé peuvent désormais bénéficier de la livraison gratuite pour leurs colis de moins de 8 kilos et profiter de prix avantageux pour la livraison de colis volumineux de plus de 40 kilos en procédant au retrait de leur commande directement dans les onze magasins Conforama partenaires de l'opération (Angers, Balma, Caluire, Champagne, Colomiers, Flevile, Gondreville, Nancy, Saint-Alban, Saint-Priest et Toulouse). "Prochainement, ce service click & collect sera étendu à d'autres magasins Conforama à travers l'Hexagone et d'autres opérations menées en collaboration avec les équipes de Showroomprivé verront le jour, explique Alexandre Nodale, président-directeur général du Groupe Conforama. Cette première réalisation commune témoigne de notre complémentarité et renforce l'omnicanalité de nos deux enseignes."

Complémentarité et omnicanalité



Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué en mai dernier et constitue la première étape d'une série d'innovations pour les clients de Showroomprivé et de Conforama.

"Nous sommes très heureux de proposer à nos clients les premiers fruits de nos travaux communs avec Conforama. C'est une nouvelle étape qui devrait générer du trafic supplémentaire dans les magasins Conforama tout en répondant aux attentes toujours plus diversifiées des clients de Showroomprivé", déclarent David Dayan et Thierry Petit, les co-fondateurs.