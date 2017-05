Showroomprivé enregistre une forte croissance au T1 2017

Showroomprivé accélère son développement (+31%) au premier trimestre 2017 à 153,8 millions d'euros, tiré à la fois par la France et l'international. La croissance est principalement soutenue par la forte augmentation des dépenses par acheteur (+11,1%) à 94,8€ ainsi que celle du nombre d'acheteurs. L'augmentation des dépenses par acheteur est elle-même soutenue par l'augmentation du nombre de commandes par acheteur en hausse de 8,1% et celle de la taille du panier moyen en augmentation de 2,9% par rapport au premier trimestre 2016. Le mobile représentait 75% du trafic et 54% de chiffre d'affaires au cours du trimestre.

"Cette accélération de la croissance confirme le succès de notre modèle économique. D'une part, elle prouve notre capacité à nous développer tant en France qu'à l'international. D'autre part, le nombre d'acheteurs ainsi que les dépenses par acheteurs continuent à progresser. Nous sommes fiers de pouvoir confirmer nos perspectives de croissance et de rentabilité pour l'année à venir", ont déclaré Thierry Petit et David Dayan, co-fondateurs de Showroomprivé, dans un communiqué.



Le pure-player poursuit sa dynamique de recrutement et de conversion avec près de 300 000 nouveaux acheteurs sur la période. Autre axe stratégique pour Showroomprivé, le renforcement de ses opérations internationales avec la poursuite du déploiement de la stratégie multilocale initiée en 2016 et le lancement du service Infinity en Belgique et bientôt en Italie.

Lancement d'un site web pilote au Maroc

L'inauguration officielle du site Web local et de l'application est prévue au deuxième trimestre, après l'achèvement de la phase d'essai en cours.

Showroomprivé confirme ses prévisions avec un chiffre d'affaires compris entre 690 millions d'euros et 720 millions d'euros, soit une augmentation de 28% à 33% par rapport aux revenus de l'exercice 2016.