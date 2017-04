Showroomprivé signe une belle année 2016 et se positionne sur les digital women

Dix ans après sa création, Showroomprivé continue à surperformer sur le marché de l'e-commerce. Le pure player affiche, en effet, une croissance supérieure à 20% et un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros. D'ici à 2020, le pure player entend doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 1,1 milliard d'euros.



Un panier moyen de 160 euros



Ces bons résultats s'explique par plusieurs actions. Primo, Showroomprivé a enregistré, en 2016, 3,7 millions de nouveaux membres et 1,2 million de nouveaux acheteurs. En outre, le pure player a fidélisé sa communauté, puisque les clients récurrents représentent 75% du chiffre d'affaires total, pour un panier moyen de 160 euros (en hausse de 5,8%). Secundo, le groupe a recruté de nouvelles marques, plus de 700 en 2016. Par ailleurs, il a étendu son offre, en se positionnant notamment sur la billetterie, en nouant un partenariat avec France Billet, et en renforçant son offre voyages. Enfin, Showrooprivé se positionne sur le segment des digital women, grâce à l'acquisition de Beauteprivée, spécialiste français de la vente privée de produits de beauté et de bien-être. Ce dernier compte plus de 3 millions de membres et 800 marques partenaires.



Un renforcement à l'international



Sur le plan international, Showroomprivé a également été très actif et a ouvert des bureaux en Espagne, Italie et au Portugal. Par ailleurs, il a déployé son service Infinity, qui permet à ses utilisateurs de bénéficier de la livraison gratuite, et le panier unique multivente en Espagne et au Portugal. Enfin, le groupe s'est renforcé à l'international grâce à l'acquisition de Saldi Privati, le n°2 italien des ventes privées. Grâce à ce rachat, les ventes à l'international ont bondi de 13,4% sur les mois de novembre et décembre 2016.



Expérience client et mobile



Afin de faciliter l'expérience client, Showroomprivé a lancé, en 2016, une nouvelle version de son site ainsi que de son appli mobile. Par ailleurs, le pure player a introduit une fonction de recommandation de produits. Enfin, il propose désormais aux mobinautes de régler via Apple Pay en France. En effet, avec plus de 10 millions de téléchargements en 2016, le mobile constitue, sans surprise, un canal à part entière. Il représente ainsi 77% du trafic et 55% du chiffre d'affaires total, contre 48% en 2015.



Une série d'acquisitions, de développements de son réseau et de ses services qui relance la bataille avec le numéro un du secteur, Venteprivée.