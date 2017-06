Simplifield lève 4 millions de dollars

SimpliField vient de réaliser une deuxième levée de fonds (après celle de 2014) de 4 millions de dollars pour réinventer la manière dont les retailers managent l'expérience client et la performance commerciale de leurs magasins. Runa Capital et CapHorn entrent au capital, aux côtés de 50 Partners Capital, déjà présent. A ce jour plus de 60 marques et retailers dans plus de 10 pays utilisent la solution au quotidien.



Sous forme d'application (disponible sur tous types de smartphones et tablettes), la solution permet aux forces de vente de rester en interaction avec leur responsable, et de partager les données recueillies sur le terrain, en continu et en temps réel. Des données qui sont par la suite intégrées dans un tableau de bord visuel et synthétique permettant aux managers d'analyser les résultats afin de faciliter leur prise de décision. L'objectif est non seulement de suivre les performances de chaque magasin, mais également d'assurer la bonne exécution des opérations commerciales et merchandising afin que les retailers et marques puissent améliorer leur efficacité commerciale.

Piloter les ventes offline



"Nous construisons une solution mobile qui fournit aux points de ventes et aux équipes terrain (commerciaux, merchandisers, coachs, audits...) un accès permanent (hors ligne) à toutes les guidelines, tous le système de reporting et toutes les campagnes opérationnelles du réseau", souligne Benjamin Zenou, CEO et co-fondateur. Un seul et même outil transversal pour aligner et fédérer les équipes autour des mêmes objectifs d'amélioration de l'expérience client dans chaque magasin. Grâce à la plateforme d'analyse de la solution, tout ce reporting terrain factuel et chiffré est consolidé et mis à disposition en temps réel pour une évaluation et une prise de décision immédiates.

Avec SimpliField les marques peuvent dorénavant piloter leurs ventes offline avec la même rapidité et la même fiabilité d'analyse que leurs ventes en ligne.

L'entreprise possède des bureaux à Lille et à Paris et prévoit un développement à l'international via leur partenariat avec SalesForce.