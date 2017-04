Simply Market s'associe à Paypal pour accélérer sur l'e-commerce

Face au boom du drive et de la livraison à domicile, Simply Market a choisi d'intégrer la solution de paiement PayPal et d'utiliser sa nouvelle plateforme de coupons et d'offres promotionnelles. Concrètement, cette plateforme met à la disposition des acheteurs des coupons promotionnels ou des solutions de " cashback " qui permettront, à l'enseigne, de proposer des offres spécifiques et innovantes. Le coupon de réduction apparaîtra dans le portefeuille PayPal du consommateur, indiquant sa date de péremption. Lors du paiement, il sera utilisé automatiquement, rendant ainsi l'expérience de paiement plus fluide qu'un simple code inscrit dans un e-mail.

Ce partenariat permettra ainsi à Simply Market d'offrir aux 7,5 millions d'utilisateurs PayPal France des offres exclusives via cette plateforme.

Le couponning et les offres promotionnelles sont un levier de fidélisation important pour les enseignes. En effet, selon l'étude Nielsen pour PayPal, les consommateurs en ligne fréquentant les drives seraient plus enclins à changer d'enseigne en fonction de l'attractivité des prix (83% d'entre eux) et des promotions (82%) qui restent, pour eux, les premières raisons de leur fidélité.