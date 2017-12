Singles Day : JD.com, concurrent d'Alibaba, réalise 19,1 milliards de dollars de ventes

Le plus grand événement commercial au monde, la journée des célibataires, le Single Day, qui a lieu le 11 novembre, a permis au chinois JD.com, concurrent d'Alibaba, de réaliser 19,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une journée qui dépasse les ventes combinées de Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis.

JD.com a démarré son activité de vente dès le 1er novembre, afin de réduire les "embouteillages" de livraison et d'offrir aux utilisateurs plus de temps pour prendre leurs décisions d'achat. Ce sont les secteurs de l'alimentation et les cosmétiques qui ont été les plus gros vendeurs en ligne.

D'ici à ce jeudi 16 novembre 2017, ce sont 1,5 milliard de colis qui vont être livrés selon le Bureau national des Postes.