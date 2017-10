Sloggi ouvre sa boutique en ligne en Europe

Sloggi vient de lancer son site e-commerce, en responsiv design, sur les quatre marchés les plus importants de la marque: l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche et la France, et ce en moins de trois mois et demi.

D'ici la fin de l'année, le déploiement s'étendra aux Pays-Bas, la Suisse, la Pologne, le Danemark, la Suède et la Belgique.



Triumph s'appuie sur le savoir-faire d'Arvato pour le développement et la gestion complète de la boutique en ligne, le transport, le service client et la gestion des transactions et flux financiers. "Une attention particulière a été apportée à la simplicité de navigation avec par exemple des fonctionnalités telles que le contrôle automatique de contenu selon le sexe de l'internaute, explique Jeanine Schneider, Key Account Director d'Arvato. Au travers de la nouvelle boutique Sloggi, nous mettons en place avec succès, pour une autre marque de Triumph, les développements complets effectués avec Salesforce Commerce Cloud et nous gérons également, de bout en bout, ses opérations quotidiennes."