SNCF rebaptise ses TGV 'inOUI'

Une révolution marketing pour "délivrer une meilleure expérience de voyage à ses clients". C'est ainsi que la SNCF présente le rebranding de ses TGV. En clair, l'appellation TGV est abandonnée au profit de celle... d'"inOUI". Pour la société ferroviaire, l'objectif n'est autre que de donner à ses voyageurs un choix plus lisible entre deux offres désormais bien différenciées : OUIgo, l'offre low cost lancée en 2013 - avec pour ambition de représenter 25 % du trafic grande vitesse, en France, en 2020 (multiplication par 5) -, et inOUI (ex-TGV), le fer de lance à grande vitesse "premium" dont le but affirmé est d'atteindre 95 % de satisfaction client d'ici 3 ans. En amont de la présentation officielle le 29 mai 2017, le nouveau nom a été validé auprès des clients, explique Rachel Picard, DG de Voyages-sncf.com, avec ce retour : "C'est un nom qui contient la promesse d'une expérience différente".



Pour autant, le nouveau nom ne fait pas l'unanimité sur la toile.



Sérieusement @SNCF, comment peut-on changer du jour au lendemain un nom référence comme TGV, connu dans le monde entier pour #inOui ?! - Eric Azara (@er_azara) 26 mai 2017

Quand tu présentes ton idée au client et que t'as inventé un brainstorming "qui tient la route" 5 min avant la réunion ??#SNCFDitOui pic.twitter.com/qQfXKUWdHw - Benjamin Daniel (@benjamin_danl) 29 mai 2017

"Nous avons choisi pour le service TGV un nom positif qui donne envie et porte six dimensions", déclare la SNCF dans un communiqué. Le "O" représente ainsi une "bulle" évoquant "le confort et la sérénité"; "le "OUI", l'intention de dire "oui"; le "NOU" évoque le "nous", un écho au "Rapprochons-nous" du groupe SNCF ; le "INO", une volonté forte d'innovation et de digitalisation ; le "IN", être dedans, en phase avec son temps".

En direct sur #Periscope découvrez la toute nouvelle expérience de voyage à grande vitesse #sncfditoui https://t.co/dKd0xfTpvQ - SNCF (@SNCF) 29 mai 2017

Rebranding : inOUI et OUI.sncf



Avec inOUI, la SNCF vise, d'ici 2020, à développer le Wifi à bord, mais également un service plus soigné à l'intérieur des trains, et des rames rénovées, notamment. Le déploiement de inOUI commencera le 2 juillet 2017 sur la ligne Paris-Bordeaux, puis d'ici la fin de l'année 2017, sur les axes de Paris-Lyon et de Paris-Lille, soit un tiers des voyageurs concernés en 2017.

TGV porte une nouvelle expérience de voyage baptisée inOUI ! #sncfditoui pic.twitter.com/Ia5DhSheel- Dans Le TGV (@DansLeTGV) 29 mai 2017

Fin 2017, Voyages-sncf.com change également de nom pour devenir OUI.sncf. "OUI.sncf entérine auprès de nos clients une transformation majeure, explique Franck Gervais, directeur général de Voyages-sncf.com. OUI.sncf est la marque de tous les possibles que nous allons proposer à nos clients, quels que soient leurs envies et leurs budgets. OUI.sncf a la vocation de devenir la référence française de l'e-tourisme." Ces nouvelles identités de marque, créées en interne, sont signées par BEING, l'agence de design du groupe TBWA. La Sncf ambitionne de conquérir 15 millions de clients supplémentaires d'ici 2020.