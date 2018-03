Storefront lance le premier pop-up store virtuel et interactif

"Notre mission chez Storefront est de rendre le retail accessible à tous, dans toutes les villes du monde. Il est donc évident pour nous qu'un pop-up store virtuel représente une excellente solution pour les marques qui désirent se lancer dans le retail physique, tout en testant cette expérience en amont. C'est une transition en douceur", indique Joy Fan, CCO chez Storefront. Pour la première fois, les marques ont ainsi la possibilité de créer un magasin virtuel et entièrement personnalisable.



Augmenter l'engagement sur le digital



Ce nouveau partenariat avec Obsess donne la possibilité aux marques de créer leur pop-up store virtuel à New York, Los Angeles, San Francisco, de choisir leur merchandising, leur décoration, leurs couleurs. Les marques pourront ainsi télécharger l'intégralité de leur collection en ligne, tout en la présentant comme dans un magasin. Désormais, avec la réalité virtuelle appliquée au pop-up store, les marques pourront se projeter dans un environnement sans avoir à investir dans un lieu réel, pour le moment. "Notre but est de transposer tout le merchandising d'une boutique physique sur le digital et de rendre l'expérience shopping plus fun et plus orientée", explique Neha Singh, la fondatrice d'Obsess.

Les marques pourront ainsi augmenter l'engagement sur le digital, réduire leurs coûts, créer plus de trafic, et acquérir de nouvelles données.