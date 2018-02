Storetail lève 5 millions d'euros et vise l'Amérique du Nord

La suite logicielle Storetail, spécialisée dans l'animation des parcours clients sur les sites e-commerce, vient de réaliser une levée de fond de 5 millions d'euros, auprès des fonds Ventech et ISAI, son investisseur historique.

En 2016, la jeune pousse avait déjà levé 2 millions d'euros auprès d'ISAI et de Business Angels référents. La start-up est implantée en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et emploie 60 personnes.

Ce nouveau tour de table servira à renforcer les équipes technologiques et commerciales et à développer de nouvelles offres produits et de nouveaux marchés notamment en Europe et en Amérique du Nord.