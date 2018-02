Système U bientôt fournisseur sur Amazon Prime Now ?

Un pas de plus pour Amazon dans l'alimentaire ? Système U est en négociation avec Amazon pour devenir son fournisseur attitré de produits alimentaires. "Les discussions avec Amazon pour devenir leur fournisseur de produits de grande consommation sont en cours, commente Serge Papin dans Le Figaro. Nous ne sommes pas les seuls et c'est très loin d'être finalisé."

Le groupement de distributeurs indépendants deviendrait alors le fournisseur de produits alimentaires et de grande consommation sur Amazon Prime Now dans la livraison alimentaire express à Paris. Dans un second temps, Système U pourrait être présent sur Amazon.