The Body Shop bientôt repris par Natura Cosméticos

L'Oréal, qui a racheté en 2006 la marque de cosmétiques The Body Shop pour 1 milliard d'euros, a engagé aujourd'hui, vendredi 9 juin, des négociations exclusives avec le groupe brésilien Natura Cosméticos pour reprendre la marque. Le projet valorise The Body Shop à 1 milliard d'euros en valeur d'entreprise.



"Je suis très heureux d'annoncer le choix de Natura pour accueillir The Body Shop. C'est le meilleur propriétaire que l'on pouvait imaginer pour nourrir l'ADN de la marque bâti autour de la naturalité et de l'éthique", a déclaré Jean-Paul Agon, président-directeur général de L'Oréal.



Fondé en 1976 par Anita Roddick à Brighton en Angleterre, The Body Shop est devenu un acteur mondial dans le domaine de la beauté naturelle. The Body Shop est présent dans plus de 60 pays à travers différents circuits de distribution, dont 3 000 points de vente et en e-commerce. En 2016, The Body Shop a réalisé des ventes d'environ 1,5 milliard d'euros et un chiffre d'affaires consolidé de 921 millions d'euros.