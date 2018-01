Trainline étend son offre et dessert dix pays supplémentaires

Les Pass Interrail (pour les résidents européens) et Eurail (pour les résidents non-européens) sont maintenant disponibles sur les plateformes de la société britannique Trainline. Le service dessert 40000 gares et 10000 destinations dans 30 pays. Ce partenariat étend l'offre internationale de Trainline notamment dans la région des Balkans et en Scandinavie.



Les clients achetant un Pass Eurail peuvent choisir entre un "Global Pass" pour voyager dans 28 pays, un "Select Pass" pour voyager à travers deux, trois ou quatre pays, ou un "One Country Pass" pour des voyages illimités dans un pays. Les voyageurs optant pour un Pass Interrail ont le choix entre le "Global Pass" ou le "One Country Pass", dédié à un seul pays.