Trainline poursuit son internationalisation

L'acteur européen Trainline élargit son offre de vente en billet en ligne ou sur mobile et indique ainsi sa volonté de se développer en Europe du Nord, en Europe centrale et orientale, en Asie et en Amérique. Les nouvelles langues proposées par Trainline sont le néerlandais, le suédois, le danois, le norvégien, le tchèque, le portugais (européen et brésilien), le polonais et le chinois mandarin. Cela porte le nombre total de langues disponibles sur la plateforme à quatorze, toutes accessibles sur les sites web et sur les versions mobiles de Trainline, ainsi que sur ses applications iOS et Android.

Trainline combine les offres de 87 transporteurs pour ses clients venant de 173 pays à travers le monde. L'entreprise désire créer une expérience utilisateur uniformisée et homogène sur l'ensemble des territoires. 125000 voyages par jour sont réservés sur ses sites et applications.