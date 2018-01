[Tribune] Ikea et la naissance d'une stratégie révolutionnaire

À l'origine, Ikea était une entreprise de vente par correspondance. Le concept des meubles en kit emballés dans des cartons plats a été mis au point pour réduire les coûts de stockage et de transport, mais surtout pour répondre aux doléances des compagnies d'assurances. D'après Ingvar Kamprad, " la proportion de meubles endommagés pendant le transport devenait préoccupante et faisait tiquer les compagnies d'assurances européennes. Plus nous produirions de meubles "démontables", plus nous réduirions les risques de détérioration. "

La décision d'externaliser la production de meubles en Pologne a également permis de réduire très fortement les coûts de production. Elle apparaît donc très judicieuse. On oublie cependant souvent que c'était une réponse (désespérée...) au boycott organisé par le cartel des distributeurs de meubles suédois. Au bout d'un certain temps, plus aucun fournisseur scandinave ne voulait travailler pour Ikea. Ingvar Kamprad s'est alors résolu à chercher des sources d'approvisionnement hors de Scandinavie. À l'époque, la Pologne était un pays communiste et la décision de s'y approvisionner était très risquée...

Enfin, la plupart des éléments qui caractérisent les magasins Ikea ont émergé sous la contrainte. L'entrepôt en libre-service a par exemple pour origine un afflux de clients dans les années 1960. Pour éviter une émeute, le directeur de l'entrepôt s'était résigné à laisser les clients se servir eux-mêmes... Par la suite, le concept " hall d'exposition et entrepôt en libre-service " a été généralisé.

Ingvar Kamprad avait-il une véritable stratégie pour Ikea ? À première vue, on peut penser que non. La plupart des décisions ont été prises dans l'urgence et sans penser aux conséquences à long terme. Il est toutefois peu probable qu'une entreprise devienne leader mondial de son secteur d'activité sans avoir de stratégie.

Si Ingvar Kamprad avait une orientation générale (" proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement, esthétiques et fonctionnels, à des prix si bas que le plus grand nombre pourra les acheter "), les moyens permettant de la concrétiser ont émergé suite à des expérimentations.

In fine, on peut tirer quatre enseignements de l'histoire d'Ikea :

Démarrer avec une orientation générale et l'affiner progressivement.

À l'origine, Ingvar Kamprad voulait simplement vendre le maximum de meubles à bas prix. Les dimensions " esthétiques et fonctionnelles " ont été intégrées plus tardivement. L'objectif était avant tout de sortir Ikea d'une spirale de baisse des prix provoquée par la mauvaise qualité de ses meubles.

Expérimenter en permanence (sans craindre de commettre des erreurs).

La plupart des innovations réalisées par IKEA sont issues d'un processus " essai et erreur ". Tout ce qui a fonctionné (comme la vente de meubles par correspondance) a été systématisé. Tout ce qui a échoué (comme la fabrication de téléviseurs dans les années 1990) a été écarté.

S'efforcer de transformer les menaces en opportunités.

L'exemple le plus marquant est la décision de s'approvisionner en Pologne. À première vue, le boycott du cartel des distributeurs de meubles suédois semblait être une menace. Comme les prix pratiqués par les fournisseurs polonais étaient deux fois moins élevés que ceux des fournisseurs scandinaves, cette menace s'est cependant transformée en opportunité pour Ikea.

S'inspirer des idées des autres.

L'histoire d'Ikea montre qu'il est beaucoup plus important de savoir identifier et exploiter les idées existantes. Ingvar Kamprad n'a rien inventé ! Même le concept de meuble en kit a été mis au point par une autre entreprise suédoise... qui n'a pas su l'exploiter.