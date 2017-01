Vente-privee va investir 80 millions d'euros dans l'innovation en 2017

Le site de déstockage accélère aujourd'hui son développement technologique à travers un investissement de 80 millions d'euros, pour continuer de développer l'open innovation et renforcer sa R & D. "À l'ère du digital où la compétition ne se fait plus entre " les petits et les gros acteurs " mais entre " les lents et les rapides ", nous plaçons l'innovation et la tech au coeur de notre stratégie de croissance. Inventeur du modèle digital de la vente événementielle, nous avons bousculé certains codes du retail dans notre secteur historique, et coeur de notre identité, la mode, et avons à coeur de poursuivre cette mutation", explique Jacques-Antoine Granjon, p-dg et fondateur du Groupe. Vente-privée va ainsi recruter cette année 250 spécialistes en technologies principalement des développeurs.

Lancement de son propre incubateur en partenariat avec Station F

En partenariat avec Station F, le grand campus de start-up au monde implanté dans le 13e arrondissement parisien fondé par Xavier Niel, Vente-privée crée son propre incubateur avec pour ambition d'accompagner les start-up qui imaginent des solutions et services visant à enrichir l'expérience online des acheteurs dans le secteur de la mode, ou des innovations techniques ou des services visant à la digitalisation et à la transformation de l'expérience shopping en magasin. L'ambition de Vente-privee est ainsi de proposer à ces start-up de réelles perspectives business avec la création de 80 postes de travail au sein de Station F.

Une équipe de Vente-privee dédiée et présente à temps plein accompagnera les start-up, via un programme complet : des ateliers d'experts sectoriels, des séances de pitch training, des sessions d'entraide sur des besoins de créativité ou de compétences.



Deux laboratoires dédiés à l'innovation



Pour imaginer des solutions innovantes aux problématiques de l'entreprise, Vente-privee s'associe à l'École 42 et Epitech, en lançant deux laboratoires dédiés à l'innovation. Une quarantaine d'étudiants ont été sélectionnés pour travailler sur des projets R & D du Groupe. Ces étudiants ont pour mission de doper l'innovation en créant des "POC", Proof of concept.

Par ailleurs, une vingtaine d'étudiants de l'École 42 ont été intégrés aux équipes digitales de Vente-privee le 2 janvier dernier. Le Lab 'innovation Epitech, ouvert à une vingtaine d'étudiants, sera lancé en début d'année au sein d'un espace de 300 m² dans des locaux d'Epitech.