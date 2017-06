Vente-privée lance Panda-ticket.com, un site de bons plans billetterie

"Nous nous réjouissons du lancement de panda-ticket.com. Ce nouveau site, satellite de Vente-privee, s'inscrit dans notre vision long terme de l'entreprise et du déploiement de nouvelles offres, explique Jacques-Antoine Granjon, p-dg et fondateur du groupe. Nous avons à coeur d'accompagner nos partenaires dans leurs défis, avec panda-ticket.com nous leur offrons un écosystème complémentaire, adapté à leurs besoins avec l'ambition de faire évoluer les usages billetterie en France."



Panda-ticket.com est un site de bons plans (théâtre, humour, concerts, festivals, événements sportifs, parcs, spectacles, visites culturelles...) qui ambitionne de proposer une offre variée et accessible, adaptée aux goûts et la situation géographique du plus grand nombre. Un catalogue exhaustif où sont déjà paramétrés plus de 20 000 événements partout en France. Les meilleures offres de ses partenaires seront promues tous les jours sur le site Vente-privee, avec une redirection vers panda-ticket.com.

Une expérience utilisateur optimisée

Panda-ticket.com est une offre autonome, déployée en dehors du site vente-privee, a été réalisé en full responsive design et très prochainement via une application iOS et Android.

Cette nouvelle solution de billetterie doit permettre aux exploitants de lieux et aux organisateurs d'événements de bénéficier d'un outil leur offrant la possibilité de toucher une cible plus large et de les accompagner dans l'optimisation de leur taux de remplissage. Réalisant déjà 80% de son activité en dehors du site Vente-privee, la filiale Vente-privee Entertainment, présidée par Xavier Court, associé cofondateur, et dirigée par Thomas Kouck, Directeur général, accélère ainsi sa croissance (150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016).