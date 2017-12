Videdressing fait le bilan de l'année 2017

La plateforme collaborative Videdressing dresse le bilan de son année 2017 et note notamment une augmentation de ses articles en ligne (+15% vs 2016). De même, le site enregistre une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires reversé à ses vendeurs, à hauteur de 22 millions d'euros. Au mois de juin, la marketplace avait bouclé une levée de fonds de 5,4 millions d'euros et entériné une nouvelle codirection tripartite composée de Laura Peccia-Galletto, Hervé Lourdin et Jeremy Delorme, précédemment chief product officer, chief technical officer et chief financial officer. Enfin, le service a passé la barre des 1,5 million d'utilisateurs, soit 261500 de plus que l'année dernière.