Voyages-sncf.com à l'offensive dans le 'smart tourisme'

"En dépit du contexte (grèves et attentats), le Groupe Voyages-sncf.com a fait preuve en 2016 d'un formidable dynamisme en enregistrant un nombre record de ventes de billets, souligne Franck Gervais, DG de Voyages-sncf.com. Alors que nous constatons une excellente réactivité de nos marchés en ce début d'année (+8,8% de volume d'affaires sur le 1er trimestre 2017 vs le 1er trimestre 2016), nous sommes plus que jamais optimistes et offensifs pour accentuer le déploiement de notre stratégie de smart tourisme en France et à l'international."

Voyages-sncf.com enregistre en 2016 une croissance de +3,5% de voyages vendus atteignant ainsi 86 millions (vs 83 millions en 2015) pour un volume d'affaires de 4,1 milliards d'euros (-1,4% vs 2015), plus 4% de nouveaux clients mais un panier moyen en baisse. Sur son marché domestique, Voyages-sncf.com a enregistré une croissance de 4,4% de voyages vendus par rapport à 2015. En 2017, le leader du e-tourisme poursuit son offensive dans le smart tourisme.



Entrée au capital de la start-up RendezvousCheznous.com

La filiale de la SNCF enrichit ses offres et services de mobilité en France avec notamment une prise de participation (minoritaire) en cours auprès de la start-up RendezvousCheznous.com. Basée à Marseille et intégrée à ACT 574, l'accélérateur e-tourisme de Voyages-sncf.com, elle connecte des voyageurs avides de découvertes à des professionnels passionnés disposant de connaissances et de savoir-faire particuliers pour faire découvrir leur région.

De nouveaux services de mobilité



Le groupe propose de nouvelles offres de mobilité et touristiques de proximité inter et intra régions à ses clients, et vise à horizon 2019 plus de 40 millions d'euros de volume d'affaires supplémentaires par an avec notamment l'intégration des offres VTC et de partages d'automobiles en gare avec iDCAB et OuiCar, mais aussi de nouveaux contenus éditoriaux autour des régions proposés par sa communauté de clients. Voyages-sncf.com renforce sa démarche collaborative avec ses clients. Le site propose dès aujourd'hui aux membres de sa communauté OpenVSC- qui réunit près de 5 800 membres- de devenir les ambassadeurs de leur région : leurs témoignages, bons plans, etc. sont partagés sur une nouvelle plateforme dédiée et seront liés aux pages " destinations " du site, permettant ainsi d'apporter de nouvelles informations aux voyageurs qui souhaitent découvrir les destinations régionales."Cette plateforme des mobilités en France et à l'international a pour ambition de construire une nouvelle relation au voyage en proposant à nos clients un e-tourisme enrichi de services et d'expériences", indique Franck Gervais.

Depuis septembre 2016, Voyages-sncf.com propose une nouvelle expérience mobile avec la nouvelle appli V, personnalisable grâce aux data, au total près de 15 millions de téléchargements ont été réalisés. Les supports mobiles représentent aujourd'hui 63% de l'audience et 33% des transactions en France.

Un nouveau module de recherche favorisant le porte-à-porte :

Les clients de Voyages-sncf.com pourront effectuer d'ici l'été leur recherche d'adresse à adresse, disposer du temps de trajet global et de l'ensemble des modes de transport pour réaliser leur voyage. Le site va intégrer les offres SNCF de VTC, iDCAB et de partage d'automobiles en gare, OuiCar. Et nouveauté dans l'e-tourisme français, la constitution d'une équipe exclusivement dédiée à l'intelligence artificielle. Composée de huit personnes, elle aura pour mission de travailler sur trois champs de l'intelligence artificielle : l'apprentissage automatique, le traitement automatique du langage naturel et les technologies vocales.

Enfin, fort des expérimentations et tests réalisés l'an dernier dont le lancement réussi de son Bot sur Facebook Messenger, Voyages-sncf.com poursuit sa démarche d'innovation avec Facebook. Les clients de Voyages-sncf.com pourront utiliser la nouvelle fonctionnalité Messenger, Chat Extensions, qui permet de partager directement dans une discussion sa recherche d'horaires et de tarifs de train sans quitter sa conversation entre amis.



Par ailleurs, le Groupe accentue sa politique d'innovation en recrutant 150 collaborateurs notamment dans l'IT.