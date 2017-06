Voyages-sncf incube trois nouvelles start-up

Act 574, accélérateur de start-up fondé par Voyages-sncf, effectue sa troisième rentrée avec trois nouvelles jeunes pousses. Parmi elles, Eelway, créée l'année dernière, est dédiée à la conciergerie de bagages: ses employés récupèrent les valises et sacs des voyageurs et les déposent à l'endroit souhaité. Voyages-sncf.com devrait à améliorer son SEO et son parcours de réservation en ligne. Prevision.io, plateforme automatisée de machine learning, aide les entreprises dans l'analyse de données et la mise en place de modèles prédictifs. Allo-Media, enfin, propose une technologie de "Cookie vocal": sa plateforme extrait et analyse les données récoltées lors des appels en direction du service client des entreprises.



Les trois entreprises suivront un programme d'une durée de cinq mois et seront accompagnées dans l'amélioration de leur offre. Act 574 a déjà effectué deux sessions d'accompagnement pour six start-up désireuses de se faire conseiller sur les volets techno, marketing, data, produits ou expérience client.