Zalando inaugure son premier hub logistique en France

La première plateforme européenne pour la mode en ligne a inauguré son premier hub logistique en France hier, jeudi 9 mars, à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, en partenariat avec Arvato, spécialiste international de la supply chain et du e-commerce. Les activités ont débuté le 2 février dernier avec la création de 200 emplois d'ici fin 2017. Cet entrepôt de 20 000m2 -appartenant auparavant à Sony- doit permettre au géant de la mode en ligne de mieux satisfaire le marché français en réduisant les délais de livraison, aujourd'hui de deux à cinq jours. L'ambition est de proposer la livraison le jour même notamment en région parisienne. "Nous voulons être perçus comme une société française", indique David Schröder, senior vice-président opérations de Zalando. Le hub regroupe les articles les plus populaires en France, quelques milliers de références. Déjà une commande sur quatre en France est expédiée de cet entrepôt, et à moyen terme, il est prévu que 70% des commandes y soient réalisées.



"Nous avons développé récemment de nouveaux services très innovants comme le retour express à domicile ou le paiement différé avec Pay Later. L'ouverture d'un hub logistique dédié nous permettra d'aller plus vite et de proposer encore plus de services adaptés au marché français, souligne Delphine Mousseau, vice-présidente des marchés. Nous voulons être le compagnon de mode pour toutes les occasions."



L'ouverture de ce hub logistique représente une deuxième étape vers le développement international du réseau logistique de Zalando, qui compte jusqu'à présent quatre centres de distribution en Allemagne et un hub logistique en Italie (Stradella), deux autres sont prévus cette année en Pologne et en Suède.