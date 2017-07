Zalando lance 'Zet', son programme d'abonnement premium

Lancé ce mardi 18 juillet, Zalando "Zet" est le nouveau programme de la plateforme de mode en ligne allemande qui offre à ses membres des services premium personnalisés, dont la livraison gratuite express et la collecte des colis retours à la demande. La version bêta de ce service est accessible dans 4 villes en Allemagne : Berlin, Francfort, Hanovre et Leipzig.

Pour 19 € par an, les membres du programme bénéficient d'un accès prioritaire aux ventes promotionnelles, des conseils personnalisés de stylistes et d'experts mode, des livraisons express, voire le jour-même, gratuites et illimitées sur l'ensemble du catalogue, d'un service client dédié et de la collecte de leurs colis retours sur demande.

"Zalando investit toujours plus dans l'expérience client en testant de nouveaux services et en travaillant de pair avec des marques ou des détaillants. Le lancement de Zalando Zet est une étape clef de notre stratégie centrée sur le client et nous permet d'offrir une expérience d'achat en ligne unique, adaptée au shopping mode", souligne David Schröder, vice-président Convenience de Zalando.

Ce programme sera disponible dans d'autres villes en Allemagne dans les prochains mois.