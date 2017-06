Zalando propose de s'occuper de la logistique pour ses partenaires

Faire face à Amazon qui investit de plus en plus dans le secteur de la mode, tel est le défi de Zalando. Aussi, à l'occasion de son événement PlayDay à Berlin, une journée de conférences destinée à la presse, le géant européen de la vente de prêt-à-porter en ligne aux 20 millions de clients actifs présents dans 15 pays propose au sein de son nouveau programme "Zalando Fulfillment Solution" de prendre en charge les livraisons, retours et suivi clients pour les marques et vendeurs tiers de sa plateforme. Une expérience plus fluide pour le client qui reçoit ses colis en une seule fois et bénéficie de la livraison et du retour gratuits.



"Nous voulons offrir une même qualité de services dans la livraison aux petites marques qui n'ont pas la capacité d'ouvrir des entrepôts en Europe que pour les grands retailers qui eux doivent jongler avec les différentes normes européennes dans les transports", souligne Delphine Mousseau, vice-présidente des marchés. Le Groupe danois de prêt-à-porter Bestseller (Vera Moda, Jack & Jones...) est le premier partenaire à annoncer sa participation au programme. Zalando veut devenir un fournisseur de services aux marques mais aussi doper sa place de marché.



Pour cela, l'e-marchand allemand ouvre de nouveaux centres logistiques avec pour objectifs de réduire ses délais de livraison comme en France en mars dernier, à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne (déjà 50% des commandes sont expédiées de cet entrepôt avec une diminution d'une journée dans le délai de livraison), en plus de ses quatre centres de distribution en Allemagne, deux autres sont prévus cette année en Pologne et en Suède. En 2016, 70 millions de livraison ont été réalisées par Zalando.



Doubler de tailler d'ici 2020



Le leader européen de la vente de mode en ligne qui compte 2 000 marques et 200 000 articles sur sa plateforme vient de signer de nouveaux partenariats avec Nike, mais aussi Weekday, une marque de H&M. Sa marketplace compte elle 170 partenaires. "Nous voulons devenir le premier choix des marques de mode", souligne David Schröder, senior vice-président opérations de Zalando.

"L'objectif est de doubler à nouveau l'entreprise d'ici 2020", indique Rubin Ritter, l'un des dirigeants de Zalando. Au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires de la plateforme européenne de vente de vêtements et accessoires a augmenté de 23,1% par rapport au premier trimestre 2016 et s'établit à 980,2 millions d'euros, pour un EBITDA de 20,3 millions d'euros (contre 20,2 l'année dernière).