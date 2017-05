Zalando: des résultats en hausse mais pas de boutiques à l'horizon

Le groupe Zalando annonce des résultats positifs pour le premier trimestre 2017. Le chiffre d'affaires de la plateforme européenne de vente de vêtements et accessoires croît de 23,1% par rapport au premier trimestre 2016 et s'établit à 980,2 millions d'euros, pour un EBIT de 20,3 millions d'euros (contre 20,2 l'année dernière) et 20 millions de clients actifs.

En parallèle, l'entreprise a démenti, au cours d'un entretien entre Charline Merieau (responsable de la communication corporate) et E-Commerce Mag, l'ouverture prochaine de boutiques à Berlin, Paris et Londres. " L'ouverture de boutiques en propre ne fait pas partie de la stratégie de Zalando, à court ou à long terme. Notre valeur ajoutée réside dans le digital, c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur des services en lien avec des boutiques physiques existantes. " La responsable évoque un malentendu lors d'un entretien avec le magazine allemand Manager Magazin.



L'ouverture de boutiques Zalando n'aura pas lieu



Ainsi, Zalando.de a établi un partenariat avec le flagship d'Adidas à Berlin. Le point de vente a connecté son inventaire à la plateforme, permettant aux clients d'aller chercher leur commande Zalando en magasin. " La connexion au magasin physique assure une livraison encore plus rapide ", précise Charline Merieau.

De même, Zalando est allé à la rencontre d'une sélection de petites boutiques de Bavière, qui " n'ont pas la capacité d'intégrer leur stock sur le site ", selon la responsable communication corporate. " Nous nous rendons dans ces points de vente et faisons l'inventaire de leurs produits. Lorsqu'un client commande l'un de ces articles sur Zalando, nous proposons à la boutique de prendre la vente en charge. " Une intégration possible grâce à un partenariat avec la start-up allemande Gaxsys. L'initiative est limitée l'Allemagne pur l'instant.

Enfin, Zalando renforce le lien entre plateformes digitales et physiques via le rachat du salon de la mode Bread & Butter à Berlin. L'entreprise l'ouvre aux consommateurs finaux : " après le défilé, les visiteurs peuvent acheter les produits (notamment Adidas, Converse, Puma) directement sur le salon, ou les flashcoder pour les commander sur zalando.de ", explique Charline Merieau. La prochaine édition aura lieu lors du premier week-end de septembre.

