Focus sur 9 pays, 9 façons de faire du shopping dans le monde

Mood Media, spécialisé dans l'expérience client en point de vente, a mené avec YouGov une grande étude pour explorer le comportement des consommateurs dans neuf pays dans le monde : l'Australie, la Chine, la France, l'Allemagne, les Pays Bas, la Russie, l'Espagne, le Royaume Uni et les États-Unis. Il s'agit de mieux comprendre pourquoi les consommateurs choisissent de venir en magasin plutôt que de faire du shopping en ligne, ce qu'ils apprécient ou non dans leur expérience en magasin, et ce qui les motive à se déplacer dans les points de vente.



Les Américains et les Australiens : la musique avant tout

Si les Américains (54% vs 60% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde) comme les Français (53%) sont les moins influencés par les promotions pour leurs achats d'impulsion, ils sont un peu plus sensibles que la moyenne aux publicités en magasin (10% vs 7% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), et surtout ils adorent la musique (83% vs 78% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Ce sont également eux qui avec les Chinois et les Espagnols utilisent le plus Shazam en points de vente (24% vs 18 de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).





Ils sont dans la moyenne des clients connectés avec 55% des Américains qui utilisent leur téléphone en magasin.

Les Australiens sont aussi fans de musique (84%), qui les rend plus joyeux (86% vs 81% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).

Les Anglais : les clients les moins râleurs



Les Anglais adorent faire les boutiques, pour parler à des vendeurs, comme les Français d'ailleurs, (32% vs 26% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), pour découvrir de nouveaux produits (59% vs 45% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Ils considèrent comme les Chinois et les magasins sont des lieux de sociabilité.





Ce sont aussi les clients les moins râleurs : ils ne sont que 34% à être dérangés par l'attente (vs 60% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), ni par le fait qu'il n'y a pas leur taille ou que le produit n'est pas disponible (21%).

Les Chinois ultra connectés et sensibles à l'expérience

Ce sont ceux pour qui l'expérience client en point de vente est la plus importante (39% vs 20% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), ils plébiscitent la musique à 86% vs 78% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).

Les Chinois sont clairement les consommateurs les plus connectés, 91% utilisent leur téléphone en magasin contre 55% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde, et 22% des Chinois l'utilisent à chaque fois qu'ils se rendent en boutique ! Ils utilisent leur mobile d'abord pour comparer les prix, ensuite pour obtenir des informations sur les produits et enfin pour trouver des devis.





Les Espagnols, les plus propices aux achats d'impulsion



Ils sont les plus dérangés par une atmosphère trop trépidante (61% vs 47%), et sont ceux sur qui la musique a le plus d'effet positif (elle les rend plus joyeux à 84%). Ils sont les consommateurs les plus influencés par les achats d'impulsion (72% vs 60% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Ce sont les Européens les plus connectés : ils utilisent à 73% leur portable en boutique (vs 55% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).







Le téléphone leur sert d'abord à comparer les prix, ensuite à obtenir des informations sur les produits et enfin ils sont accros aux avis de leur famille ou de leurs amis (40% vs 20% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).

Les Français sensibles à l'ambiance d'un magasin



Les Français sont les plus influencés par l'atmosphère du magasin quand ils font du shopping, ce sont sur eux qu'elle déclenche le plus d'achats d'impulsion (39% vs 33% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Le magasin est pour les Français un lieu d'échange, ce sont eux qui parlent le plus aux vendeurs. Ce sont aussi eux pour qui la musique rend le magasin plus sociable (52% vs 27% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Enfin, ils détestent un magasin silencieux (record mondial avec 79% des Français vs 57% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).





Les Hollandais et les Allemands : des clients peu connectés

Les moins connectés : ils utilisent très peu leur téléphone en magasin 39% et 38% (vs 55 de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), 62% des Allemands disent même ne jamais l'utiliser en boutique. Quand ils utilisent leur téléphone, c'est d'abord pour comparer des prix, obtenir des informations sur les produits et trouver des promotions. Les Allemands (37%) tout comme les Français (41%) et les Hollandais (49%) sont ceux qui souhaitent le moins recevoir des promotions sur leur portable.





Les Russes exigeants, les produits avant tout

Les Russes sont des clients difficiles, ils veulent du concret. Ce sont ceux qui préfèrent toucher les produits (87% vs 76% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde), et les avoir vite (76% vs 66% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde).



En revanche, une atmosphère bruyante ne les dérange pas trop (17% vs 37% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Exigeants, ce sont eux qui détestent le plus attendre (68% vs 60% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde) mais aussi ne pas avoir le produit disponible (59% vs 50% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde). Ils sont les moins sensibles à la musique (55% apprécient vs 78% de l'ensemble des clients interrogés dans le monde) et pourtant ils reconnaissent à 80% que la musique améliore leur humeur en magasin.