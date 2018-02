L'application Vivino lève 20 millions de dollars

L'application et plateforme e-commerce de vin Vivino annonce une levée de fonds de 20 millions de dollars de financement de série C. Depuis sa dernière levée de fonds en janvier 2016, Vivino est passé de 13 millions à 29 millions d'utilisateurs. Ce nouveau tour de financement a été mené par SCP Neptune International, le fond d'investissement de Christophe Navarre, amenant le financement total de Vivino à 57 millions de dollars depuis son lancement en 2010. Parmi les autres investisseurs figurent Balderton Capital, Creandum, SEED Capital au Danemark et Iconical. Vivino a été accompagné par la banque privée basée à Londres Dial Partners LLP.

29 millions d'utilisateurs consultent quotidiennement 2 millions de vins sur la plateforme Vivino Market. Aux États-Unis seuls, 130000 vins sont disponibles à l'achat via le réseau de partenaires de Vivino.



Le lancement de Vivino Market, l'interface marchand de Vivino, en décembre 2016 (mai 2017 en France) a permis à l'entreprise de multiplier par quatre ses ventes en un an. Une croissance portée également par l'accroissement de chaque marché et l'acquisition de six nouveaux marchés. Vivino a également lancé fin 2017 le programme Vivino Premium, lequel offre les frais de livraison aux membres, contre un abonnement de 39 euros par an.

Vivino prévoit également d'étendre ses activités commerciales à Hong Kong avec pour objectif de vendre du vin à hauteur d'un milliard de dollars dans le monde d'ici à 2020.